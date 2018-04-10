Картингист из Петрозаводска стал пилотом Formula 4

В SMP Formula 4 примут участие ещё два россиянина, среди них Александр Вилаев из Петрозаводска.

К участию в международном молодёжном чемпионате SMP Formula 4 NEZ подтвердились ещё два российских пилота, сообщает на сайте российского автоспорта.

В сезоне-2018 в этом соревновании примут участие 17-летний петербуржец Никита Александров и 15-летний гонщик из Петрозаводска Александр Вилаев.

Таким образом, к участию в предстоящем сезоне SMP Formula 4 NEZ Championship уже заявлены 8 россиян и 2 финских спортсмена.

SMP Formula 4 Championship проводится уже четвертый сезон. Традиционно его этапы проходят на трассах Северной Европы: в России, Финляндии, Эстонии, Нидерландах и других. За время существования чемпионата в нём приняли участие пилоты из 9 различных стран.

Россияне традиционно ведут борьбу за верхние строчки гоночных таблиц. В 2015 году вице-чемпионский титул SMP Formula 4 завоевал гонщик программы SMP Racing Владимир Атоев, в 2016-м бронзовым призёром стал Александр Вартанян, в 2017-м аналогичного результата добился Александр Смоляр.