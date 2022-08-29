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Картофель фри возвращают во все рестораны «Вкусно — и точка»

Новости. Общество
20:30, 02 Сентября 2022
фото: © Михаил Гребенщиков / РБК

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«Вкусно — и точка» заявила, что картофель фри появится во всех ресторанах сети до октября.

Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (преемник McDonaldʼs в России).

«Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах», — сообщили в компании, отметив, что продукт уже представлен в меню в некоторых ресторанах сети. «Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября», — добавили там.

В начале июля в компании сообщали, что в связи тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети, этого продукта временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети «Вкусно — и точка». Тогда сообщалось, что продукт вернется в меню осенью.

Американская сеть фастфуда McDonaldʼs в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом «Вкусно — и точка».
За два месяца «Вкусно — и точка» открыла 500 объектов общепита и обслужила 50 миллионов посетителей. В сентябре компания планирует возобновить работу еще более 350 предприятий, а в течение нескольких лет — увеличить общее число точек до тысячи.

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