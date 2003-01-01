Картофель, огурцы и пылесос подорожали в Карелии за неделю больше всего

Карелиястат опубликовал список товаров, которые подорожали больше всего за период с 14 по 20 октября 2025 года.
Из продуктов в цене выросли огурцы свежие — на 5,8%, картофель — 5,5%, лук репчатый — на 4,4%. Одновременно с этим произошло снижение цен на 3,3% на свёклу столовую. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров куры охлаждённые и мороженые, пшено, колбаса варёная, маргарин, яйца куриные стали дороже на 1,2-5,4%. При этом молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности стало дешевле на 1,0%.
Из непродовольственных товаров подорожали напольный электропылесос (на 9,7%), телевизор (3,8%), смартфон (2,5%), брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани (на 2,2%). Вместе с тем сухие корма для домашних животных подешевели на 1,6%.
Среди медикаментов цена на трекрезан выросла на 1,2%. Одновременно с этим цена на корвалол снизилась на 3,5%, ренгалин — на 1,1%.
Продолжает дорожать и бензин. Так, АИ-92 стал дороже на 0,6%, АИ-98 и выше, дизельное топливо — 0,4%, бензин автомобильный марки АИ-95 — на 0,3%.
