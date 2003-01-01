Ранее мы рассказывали , что почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен».

Среди медикаментов цена на трекрезан выросла на 1,2%. Одновременно с этим цена на корвалол снизилась на 3,5%, ренгалин — на 1,1%. Продолжает дорожать и бензин. Так, АИ-92 стал дороже на 0,6%, АИ-98 и выше, дизельное топливо — 0,4%, бензин автомобильный марки АИ-95 — на 0,3%.

Из непродовольственных товаров подорожали напольный электропылесос (на 9,7%), телевизор (3,8%), смартфон (2,5%), брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани (на 2,2%). Вместе с тем сухие корма для домашних животных подешевели на 1,6%.

Из продуктов в цене выросли огурцы свежие — на 5,8%, картофель — 5,5%, лук репчатый — на 4,4%. Одновременно с этим произошло снижение цен на 3,3% на свёклу столовую. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров куры охлаждённые и мороженые, пшено, колбаса варёная, маргарин, яйца куриные стали дороже на 1,2-5,4%. При этом молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности стало дешевле на 1,0%.

Карелиястат опубликовал список товаров, которые подорожали больше всего за период с 14 по 20 октября 2025 года.

Картофель, огурцы и пылесос подорожали в Карелии за неделю больше всего

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

Судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда

Игорь Зубарев предложил, чтобы деньги от торгов на пользование рыбоводным участком шли в местные бюджеты

Медведица с медвежатами ходят по ночам в карельскую деревню за черноплодкой

Для бизнес-тренера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

Новый авиарейс из Петрозаводска в Минск запустят в 2026 году

Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года

Картофель, огурцы и пылесос подорожали в Карелии за неделю больше всего

Суд в Карелии взыскал с недобросовестного подрядчика более 150 тысяч рублей в пользу обманутых заказчиков

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.