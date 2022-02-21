Карты попавших под санкции банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с платежными сервисами ApplePay и GooglePay.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения Центробанка.

«Карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — сказано в сообщении ЦБ РФ.

В самой России карты будут работать нормально, а все средства клиентов всех банков России на привязанных к картам счетах сохранены и доступны клиентам в любой момент времени, заверили в Банке России.

США, ЕС и Великобритания ввели санкции против российских банков, компаний и физлиц после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции в Донбассе.