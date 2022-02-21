Карты ВТБ продолжают работать в банкоматах по всей России

Ограничения коснутся использования пластиковых карт за пределами Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в банкоматах на всей территории РФ, ограничения коснутся работы карт за границей, следует из заявления банка.

"Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - отметил банк.

Отмечается, что "введенные ограничения коснутся использования пластиковых карт банка за границей".

"В партнерстве с Национальной системой платежных карт мы обеспечиваем их (карт ВТБ - прим. ТАСС) работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками", - сообщила кредитная организация.

В 2014 году в России после того, как международные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции, был реализован проект создания собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - надежным инструментом для осуществления платежей. Позднее был принят закон о Национальной системе платежных карт, который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.