Кассационный суд встал на сторону перевозчиков в споре с мэрией Петрозаводска

Судебные тяжбы между мэрией Петрозаводска и траспортными компаниями продолжаются уже несколько лет. На днях Арбитражный суд СЗФО вновь встал на сторону маршрутчиков.

Кассационный суд оставил в силе решение петрозаводского суда, вынесенное в пользу траспортной компании «АТП». Иск подала администрация города.

Напомним, транспортная реформа в Петрозаводске стартовала в июне 2023 года. Власти расторгли контракты с семью автоперевозчиками и заключили договор с компанией «Транс-Балт». Чтобы внести изменения в работу общественного транспорта, мэрия приняла документ планирования регулярных перевозок. Однако чиновники не стали согласовывать с перевозчиками переход на регулируемый тариф, ограничились лишь сообщением о своих планах по проведению конкурса на трех городских маршрутах. Журналисты уточняли у экс-мэра Владимира Любарского, не будет ли проблем с прежними перевозчиками, ведь на руках они имеют действующие свидетельства до 2026 года и работу прекращать не планируют.

— Оснований для этого у них нет. У них нет свидетельств. Они ликвидированы. Они с нами судятся. Это уже вторая история. На сегодня мы действуем исключительно в правовом поле, как и наш новый партнер. Что покажет суд, посмотрим. Не хочу прогнозировать позицию суда, но по духу закона мы правы, потому что защищаем интересы горожан, их право на комфортные, современные и организованные в соответствии с графиком перевозки, — сказал тогда мэр.

В итоге старые перевозчики обратились в суд, мотивируя это тем, что свидетельства, дающие им право на осуществление перевозок, действительны до 2026 года. Суд встал на их сторону и предписал мэрии вернуть прежних перевозчиков на маршруты. «Транс-Балт» прекратил работу в Петрозаводске.

Добавим, что сама реформа была реализована, чтобы улучшить транспортное сообщение в Петрозаводске. Жители жаловались на нарушение графика движения со стороны перевозчиков. Но юридически реформа была проведена с нарушениями, что в который раз доказал суд.

Несмотря на крах транспортной реформы, власти Петрозаводска сейчас активно меняют маршрутную сеть, создают новые маршруты с учетом пожеланий горожан. Они регулируемые, то есть мэрия имеет право контролтровать контракты и наказывать перевозчиков за нарушения. Работа по улучшению работы общественного транспорта продолжается.