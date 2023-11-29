Кассир магазина в Петрозаводске присвоила наличку

Кассир в Петрозаводске стала фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате.

В полицию Петрозаводска с заявлением обратились сотрудники одного из торговых предприятий. В ноябре текущего года в результате ревизии там была выявлена недостача, ущерб от действий злоумышленника превысил 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции разобрались в обстоятельствах криминального инцидента и установили подозреваемую. Ей оказалась 27-летняя петрозаводчанка. Женщина рассказала, что работала кассиром, а когда получала деньги наличными, не вносили их в кассу, а оставляла себе. Потом незаконно полученными деньгами распоряжалась по собственному усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.