Покупатели магазина в райцентре Карелии пытались дважды расплатиться фальшивками

Вневедомственная охрана в Сортавале задержала двух мужчин с поддельными деньгами, сообщили в Росгвардии Карелии.

Днём 26 декабря из охраняемого сетевого магазина на пульт сортавальской вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги.

Группа задержания прибыла на место. Выяснилось, что 49-летний мужчина пытался расплатиться купюрой, вызывающей сомнения в подлинности. Если бы кассир не проявила бдительности, то ущерб магазину мог составить 5 тысяч рублей.

Днём ранее в том же магазине был задержан 43-летний посетитель, пытавшийся расплатиться фальшивой 5-тысячной купюрой.

Есть ли связь между этими двумя фактами, выяснит полиция.