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Покупатели магазина в райцентре Карелии пытались дважды расплатиться фальшивками

Новости. Общество
13:03, 28 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Вневедомственная охрана в Сортавале задержала двух мужчин с поддельными деньгами, сообщили в Росгвардии Карелии.

Днём 26 декабря из охраняемого сетевого магазина на пульт сортавальской вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги.

Группа задержания прибыла на место. Выяснилось, что 49-летний мужчина пытался расплатиться купюрой, вызывающей сомнения в подлинности. Если бы кассир не проявила бдительности, то ущерб магазину мог составить 5 тысяч рублей.

Днём ранее в том же магазине был задержан 43-летний посетитель, пытавшийся расплатиться фальшивой 5-тысячной купюрой.

Есть ли связь между этими двумя фактами, выяснит полиция.

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Комментарии

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кир
2020-12-28 13:26:05
Были убиты на месте. Адекватный ответ.
Гость
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