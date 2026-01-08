Кассовые сборы нового «Буратино» за восемь дней превысили 1,8 миллиарда рублей

Режиссёром выступил Игорь Волошин, ранее снявший «Волшебника Изумрудного города».

Отечественный музыкально-приключенческий фильм «Буратино» (6+) за восемь дней собрал в прокате более 1,8 миллиардов рублей. Об этом говорят данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.



Сценарий нового фильма вдохновлён знаменитой сказкой Алексея Толстого «Золотой ключик» и советским кинохитом «Приключения Буратино» 1976 года. История повествует о мастере, вырезавшем из полена куклу, которая чудесным образом ожила. Новорождённый мальчик Буратино, ощущая свою непохожесть на окружающих, решает отправиться в полное испытаний путешествие, чтобы доказать приёмному отцу свою любовь и стать ему настоящим сыном.



В ленте заняты звёзды российского кино: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Фёдор Бондарчук и Светлана Немоляева. Режиссёрское кресло занял Игорь Волошин, ранее снявший «Волшебника Изумрудного города».



Фильм «Буратино» – совместная работа компаний Art Pictures и «Водород», стоящих за успешными фантастическими проектами «Притяжение», «Вторжение» и «Сто лет тому вперёд». Подробнее – в нашем материале.