Кастинг певцов проходит в городе Карелии

В Костомукше выбирают вокалистов, которые смогут выступить на посвященном Дню города концерте.

Культурно-спортивный центр "Дружба" объявил прослушивание для вокалистов Костомукши. По его итогам выберут исполнителей для праздничного концерта, посвященного Дню города. Об этом информирует сайт "64 параллель онлайн".

Прослушивание пройдет 14 апреля в 19:00 в зрительном зале КСЦ "Дружба". Будущих участников концерта выберет жюри по итогам кастинга. Участникам прослушивания предстоит выступить с песней по фонограмму "минус 1", которую необходимо принести на флеш-носителе.

Ранее сообщалось, что в республике выберут лучшего рунопевца и откроют памятные знаки в Калевале и Хайколя.