Каталог продукции фермеров и кооперативов Карелии появился в Сети

На сайте Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии разместили Каталог продукции фермеров и кооперативов республики, готовых продавать свой урожай.

В правительстве Карелии напомнили, 3 августа на онлайн-совещании по развитию сельского хозяйства обсуждался вопрос организации в республике традиционных сельскохозяйственных ярмарок. До конца года их запланировано провести 147. По информации министра сельского хозяйства Владимир Лабинова, в республике создан реестр фермеров и кооперативов, готовых продавать свой урожай. Каталог с контактной информацией находится в свободном доступе, он размещен на сайте Минсельхоза Карелии.

С Каталогом можно ознакомиться здесь.