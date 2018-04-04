Катанандов: оппозиция и союзники были в равных условиях

Петрозаводскому городскому совету 10 апреля 2018 года исполняется 100 лет. В преддверии юбилея – разговор с Сергеем Катанандовым, мэром карельской столицы, а затем руководителем республики.

- С зарождающимся бизнесом, который пытался урвать все, что только можно, используя и прикрываясь депутатскими мандатами, было работать сложно. Тогда уже появился Василий Попов и другие бизнесмены. Но мы относились к этому явлению спокойно, понимая, что экономику надо восстанавливать всеми способами, что нужны новые рабочие места. И процесс регулировали очень просто – старались не складывать яйца в одну корзину.

Поэтому доступ к ресурсам города – помещениям, земле, инфраструктуре - получали в равной степени все. Иногда меня упрекают в том, что у меня были любимчики в бизнесе. Могу однозначно сказать, что так называемая оппозиция получила нисколько не меньше, чем те, кто был нашими союзниками. Правда они и тогда, и до сих пор искусно этот факт скрывают - с помощью контролируемых ими средств массовой информации. Но бог им судья.

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