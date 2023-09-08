Катер отправился в свободное плавание на одной из улиц Петрозаводска

Инцидент произошел в воскресенье в районе Ключевая в столице Карелии.

Авария с участием прицепа попала в камеры наблюдения. Ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Все произошло в воскресенье, 10 сентября, в 10.09 в петрозаводском районе Ключевая.

Автомобиль с прицепом, на котором находился катер, поднимался вверх по улице Ключевая. Но в момент поворота на улицу Репникова прицеп оторвался от автомобиля, и вместе с катером пустился в «свободное плавание», вниз по улице Ключевая в сторону Онежского озера. Водитель автомобиля устремился за ним.

Информации о последствиях аварии не поступало.