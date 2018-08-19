Катер с туристами едва не утонул по пути на Валаам

На Ладожском озере в Карелии спасали туристов, отправившихся на Валаам, сообщает пресс-служба монастыря.

В субботу днем катер с туристами вышел из Лахденпохьи на Валаам. Когда больше половины пути было позади, поднялся ветер, а волны достигали 1,5 – 2 метра. Лодку без тента начало заливать водой.

Капитан судна попросил помощи у береговых служб.

Прибывший первым метеор попытался сблизиться с катером, но принять на борт удалось только одного человека. В итоге спасатели приняли решение буксировать катер до Валаама.