Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:25, 19 Августа 2018

Катер с туристами едва не утонул по пути на Валаам

По теме

ВИДЕО: Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске
19.08.18 09:34
В Карелии молодой мотоциклист врезался в легковой автомобиль, есть пострадавшие
18.08.18 09:55
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова
18.08.18 09:29
Все новости
Загрузка...

На Ладожском озере в Карелии спасали туристов, отправившихся на Валаам, сообщает пресс-служба монастыря.

В субботу днем катер с туристами вышел из Лахденпохьи на Валаам. Когда больше половины пути было позади, поднялся ветер, а волны достигали 1,5 – 2 метра. Лодку без тента начало заливать водой.

Капитан судна попросил помощи у береговых служб.

Прибывший первым метеор попытался сблизиться с катером, но принять на борт удалось только одного человека. В итоге спасатели приняли решение буксировать катер до Валаама.

 

По теме

ВИДЕО: Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске
19.08.18 09:34
В Карелии молодой мотоциклист врезался в легковой автомобиль, есть пострадавшие
18.08.18 09:55
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова
18.08.18 09:29
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

16.08.2018 14:41
Капитал
Карелия и Китай представили совместные проекты 4
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Кто поджог Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

16.08.2018 13:40
Без политики
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе" 2
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»