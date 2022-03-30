Катер с туристами, среди которых были дети, столкнулся с гигантским китом (ВИДЕО)

Людей подбросило вверх на несколько метров: пострадавших доставили в больницу.

Пять человек госпитализированы в Мексике после столкновения туристического катера с гигантским китом. Об инциденте написала Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел у берегов полуострова Нижняя Калифорния, популярного места среди туристов для наблюдения за китами. Судно с двумя взрослыми и тремя детьми столкнулось с млекопитающим во время возвращения в порт Ла-Пас.

На размещенных в сети кадрах видно, как из-за удара пассажиров катера подбрасывает вверх на несколько метров. На место происшествия прибыла бригада спасателей, пострадавших оперативно доставили в больницу.

По данным местных властей, инцидент мог произойти из-за превышения скорости движения катером. Получил ли ранения кит, остается неизвестным.