Каток «Дружба» открылся в центре Петрозаводска

Глава города Инна Колыхматова опубликовала расписание работы площадки в праздничные дни.

Сегодня, 29 декабря, в Губернаторском саду Петрозаводска состоялось открытие катка «Дружба», сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— Название катка — «Дружба» — выбрали не случайно. Оно отражает дух наступающего года, который объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России, — пояснила она.

Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Коньки в прокат не предоставляются, поэтому посетителям необходимо заранее позаботиться о подготовке спортинвентаря.

Кроме того, всю зиму на площади Кирова в столице Карелии будет действовать каток Центра спортивной подготовки (ЦСП). Муниципальные власти также готовят к заливке площадку возле школы № 11 и стадион «Вега» на улице Московской.

Ранее мы писали, что на катке ЦСП стоимость аренды коньков составит 300 — 350 рублей и будет зависеть от размера ноги. Обладателям стопы меньше 35 размера прокат обойдётся в 300 рублей, а для всех остальных — в 350 рублей. Стоимость ячейки для хранения вещей составит 200 рублей в час.