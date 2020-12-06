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Каток начали устанавливать на площади Кирова в Петрозаводске

Новости. Общество
14:39, 07 Декабря 2020
фото: Минспорта Карелии
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В минувшие выходные на площади Кирова начались работы по установке мобильного катка, сообщили в Минспорта Карелии.

По правилам установки необходимо соблюдать следующий порядок: укладка основания, слой песка, пеноплекс, гидроизоляционная пленка и айсматы, а также процесс заливки и наращивания льда. Ориентировочная дата открытия мобильного катка и пункта проката – канун Нового года.

Напомним, что мобильный каток был впервые установлен в центре карельской столицы в прошлом году и пользовался большой популярностью среди жителей и гостей города.

Появление катка стало возможным благодаря финансированию из средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Мобильный каток позволяет не зависеть от погодных условий и кататься на коньках даже в плюсовую температуру - это возможно благодаря системе айсматов. Площадь катка составляет 800 квадратных метров.

Более подробная информация о режиме работе катка будет опубликована ближе к дате открытия. Организаторы надеются, что погода не подведет, ведь для заливки катка нужны стабильные минусовые температуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-07 17:32:57
Внизу на стадионе раньше катались на коньках и всем было весело. Почему сейчас иначе?
однозначно
2020-12-07 17:00:42
Вечнонедовольная протестанутая на всю голову либерастня и прочие нытики будут традиционно встречать Новый год в бессильной злобе и маскарадных костюмах Гринча :) Бродить с навальнятами по городу и ломать ветки на ёлках
zanoza
2020-12-07 17:09:57
однозначно, это лучше, нежели валяться бухим под ёлкой :)
User
2020-12-07 16:07:40
Кататься будут в масках не ближе 1,5 метров?
кир
2020-12-07 17:31:04
User, ты у себя катайся, эмигрант. Теперь приобрёл раздвоение личности. Тебе это надо? Плюнь на всё и приезжай назад. Кстати, одна молодая семья из Питера в Петрозаводск приехала на ПМЖ. Будешь в равновесии. Когда не пьёшь водку, денег обычно хватает при любой социальной системе.
наташка
2020-12-07 14:56:12
Очень хорошо. В прошлом сезоне постоянно туда детей водила. Большое спасибо администрации города.
zanoza
2020-12-07 15:50:20
новый, перекрашенный в наташку, у тебя ещё и дети есть? Как интересно :)
zanoza
2020-12-07 14:43:52
Любимый каток нового, однако.
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