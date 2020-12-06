Каток начали устанавливать на площади Кирова в Петрозаводске

В минувшие выходные на площади Кирова начались работы по установке мобильного катка, сообщили в Минспорта Карелии.

По правилам установки необходимо соблюдать следующий порядок: укладка основания, слой песка, пеноплекс, гидроизоляционная пленка и айсматы, а также процесс заливки и наращивания льда. Ориентировочная дата открытия мобильного катка и пункта проката – канун Нового года.

Напомним, что мобильный каток был впервые установлен в центре карельской столицы в прошлом году и пользовался большой популярностью среди жителей и гостей города.

Появление катка стало возможным благодаря финансированию из средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Мобильный каток позволяет не зависеть от погодных условий и кататься на коньках даже в плюсовую температуру - это возможно благодаря системе айсматов. Площадь катка составляет 800 квадратных метров.

Более подробная информация о режиме работе катка будет опубликована ближе к дате открытия. Организаторы надеются, что погода не подведет, ведь для заливки катка нужны стабильные минусовые температуры.