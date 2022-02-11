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Каток у школы в Петрозаводске в воскресенье закрыли на замок

Новости. От читателей
09:43, 14 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Жительница Петрозаводска пожаловалась, что не смогла в воскресенье с ребенком покататься на коньках на специально залитом катке на Ключевой.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала сообщение, где рассказала, что в воскресенье решила с сыном сходить на каток в районе Ключевой, но столкнулась с проблемами.

«В нашем районе — Ключевая — власти отчитались об открытии двух катков. У школ № 39 и № 33. Видимо, для галочки отчитались! У 33-ей школы каток был, но его никто не чистит, правда, сторож разрешил кататься! А у 39-й школы на калитке замок, вход в воскресенье закрыт. Неужели в воскресенье в 11.00 не время детям кататься на коньках на специально залитых катках? Вот вам и национальные проекты!» — возмутилась горожанка.

Ранее городские власти сообщали, что проинспектировали городские катки, которые залили у школ.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-02-14 11:03:12
А вот случился бы кластер, вот бы зажили!
David.
2022-02-14 10:14:59
Так и слышаться страдания инстамэра о зимних видах шпорта!
Гость
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