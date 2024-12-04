Каток в соседнем с Карелией мегаполисе занесли в книгу рекордов Гиннеса

Ледовая площадка на берегу Финского залива стала самой большой в мире.

Как пишет ТАСС, площадь катка в общественном пространстве «Флагшток» рядом со стадионом «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне увеличена более чем вдвое — до 28 тыс. кв. м. Теперь она официально внесена в Книгу рекордов России как самая большая в мире, сообщает корреспондент ТАСС.

В субботу вечером площадку официально открыли заслуженный тренер СССР, шестикратная чемпионка страны по фигурному катанию Тамара Москвина, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и представитель ПАО «Газпром» Вадим Краснов.

«Сегодня родился этот огромный-огромный каток рядом с огромным-огромным Финским заливом. Обычно на день рождения что желают? Здоровья! Так вот это место, где мы все вместе с вами будем получать огромные заряды здоровья. Да здравствует наш новый каток!», — сказала Москвина, обращаясь к гостям, после чего сама вышла на лед под «Вечернюю песню» Василия Соловьева-Седого («Город над вольной Невой»).

После на каток вышли звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также юниоры под руководством Тамары Москвиной. В завершение шоу-команда «Катка у Флагштока» показала танцевальные номера, вдохновленные классическими сочинениями русских композиторов.