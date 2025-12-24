Католики Карелии отмечают Рождество

25 декабря, в четверг, католики и протестанты по всему миру отмечают Рождество.
В России этот день — рабочий, но для католических общин, иностранцев и смешанных семей он остаётся важным личным праздником.
Для многих семей из нашей республики католическое Рождество — тихий семейный праздник. В эту же дату Рождество по григорианскому календарю празднуют и некоторые православные церкви — Греции, Болгарии, Румынии, Польши, Ливана, Сирии и Египта.
Центр праздника — рождественская месса, в классической традиции их три: ночная, на рассвете и дневная. В храмах зажигают свечи, звучит орган и хор, у алтаря устанавливают вертеп — сцену рождения Христа.
Праздничая служба состоялась и в Приходе Божией Матери Неустанной Помощи Римско-католической Церкви в Петрозаводске. Делимся фотографиями.