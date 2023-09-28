Казачий атаман из Карелии с передовой поблагодарил жителей республики за помощь бойцам на СВО

Атаман петрозаводского казачьего общества поблагодарил жителей Карелии за регулярную помощь бойцам в зоне спецоперации.

Атаман петрозаводского казачьего общества, находясь на территории спецоперации, записал видео, в котором с добрыми словами благодарности обратился к жителям Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал это видео на своей странице в соцсети.

«Получил весточку от нашего земляка Наура Гокинаева. Атаман петрозаводского казачьего общества сейчас на передовой — год назад ушел добровольцем. Благодарит за помощь, которую Карелия регулярно отравляет бойцам в зону СВО», — написал руководитель республики.

«Мы ощущаем вашу поддержку», — говорит казачий атаман и с передовой благодарит жителей Карелии за помощь.



Глава Карелии напомнил, что в республике был создан благотворительный фонд, который занимается сбором средств.



«Спасибо всем, кто поддерживает наших ребят!» — поблагодарил в соцсети руководитель региона.