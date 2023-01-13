Казахстан ужесточил правила пребывания в стране граждан других стран

В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе граждан ЕАЭС.

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном во вторник на сайте нормативных правовых актов Казахстана, пишет ТАСС.

«Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается: для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, — по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней», — говорится в документе. Для граждан государств — членов ЕАЭС этот срок завершится по истечении 90 дней со дня пересечения границы Казахстана, суммарно 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Ранее для приезжающих без визы иммигрантов и граждан ЕАЭС ограничения в 180 дней со дня пересечения государственной границы Казахстана не было. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в Казахстане, они могли выехать из страны и снова въехать, чтобы счет дней пребывания начался заново.

Постановление правительства вступит в силу через 10 календарных дней после дня, когда оно было официально опубликовано в первый раз.