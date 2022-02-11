Казаки расчистили в Карелии путь к часовне

Часовня в Питкярантском районе установлена в память о погибших в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах.

Члены хуторского казачьего общества «Вознесенское» и прихожане храма Вознесения Господня в Питкяранте расчистили от снега часовню святого благоверного князя Александра Невского. Она находится в полутора километрах от одного из крупнейших воинских захоронений Карелии «Мемориал воинской славы».

Как отмечается на сайте Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, часовня установлена в память о солдатах и офицерах, погибших в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. Помощь казакам в расчистке снега оказало местное предприятие «Автодороги-Питкяранта».