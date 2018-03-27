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Новости. Общество
12:08, 27 Марта 2018

Казаки с нагайками вышли на дороги Петрозаводска наводить порядок

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Казаки вышли в совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции и представители Добровольной казачьей народной дружины имени Георгия Победоносца в минувшие выходные провели совместные рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и повышению культуры вождения на дорогах Петрозаводска.

На маршрутах патрулирования автоинспекторы пресекали нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами, казаки проводили беседы о культуре безопасного вождения во время управления автомобилем, уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.

Особый акцент представители казачества делали на недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Командир народной дружины Вячеслав Ишаков отметил, что совместные профилактические мероприятия с ГИБДД, несомненно, привлекут внимание участников дорожного движения к вопросам безопасности на дорогах города Петрозаводска.

Госавтоинспекция намерена расширить практику сотрудничества с казачьими дружинами по повышению безопасности на дорогах.

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Комментарии

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Andrey+
2018-03-27 16:05:02
Нагайки хитрые попались - сами в светоотражающих жилетах, а ряженых выпустили без оных, мол, нехай их посбивают...
Бриг
2018-03-27 16:02:24
А зачем нагайки то носить с собой казакам - карелам , в полиции то всё в порядке с головой , раз у этих активистов нет.
Бородатый
2018-03-27 15:13:04
"Когда карельское казачество восстало, в Петрозаводск был - ой! - переворот!"
Что ж вы творите, ироды!!!.
sherhan2
2018-03-27 13:27:50
кого только в лесу не встретишь...
Гриша
2018-03-27 13:27:18
Теперь и с ними придётся делиться гаишникам,беда....
однозначно
2018-03-27 13:14:31
Совершенно не понимаю гаишников. Вот нафига им участвовать в этой клоунаде? Вроде серьезные люди, офицеры между прочим. И что участники дорожного движения подумают: за безопасность дорожного движения клоуны отвечают? И так с авторитетом проблемы, так теперь еще ниже плинтуса упадет. Что у Червочкина в голове?
Orava
2018-03-27 13:09:48
Что это за мужик в рыбацких штанах? да еще и с плеткой - это наверное кир?
User
2018-03-27 12:59:36
Какие-только клоуны не выходят на дороги порядок наводить, а асфальт каждую весну стабильно сходит вместе со снегом.
Саныч
2018-03-27 12:46:41
Еще ряженых не хватало на дорогах.
Горожанин
2018-03-27 12:38:33
"Стопхам" - версия 2?
Доктор Лень
2018-03-27 13:00:03
Горожанин, это "Лёва Задов против"!
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