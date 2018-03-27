Казаки с нагайками вышли на дороги Петрозаводска наводить порядок

Казаки вышли в совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции и представители Добровольной казачьей народной дружины имени Георгия Победоносца в минувшие выходные провели совместные рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и повышению культуры вождения на дорогах Петрозаводска.

На маршрутах патрулирования автоинспекторы пресекали нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами, казаки проводили беседы о культуре безопасного вождения во время управления автомобилем, уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.

Особый акцент представители казачества делали на недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Командир народной дружины Вячеслав Ишаков отметил, что совместные профилактические мероприятия с ГИБДД, несомненно, привлекут внимание участников дорожного движения к вопросам безопасности на дорогах города Петрозаводска.

Госавтоинспекция намерена расширить практику сотрудничества с казачьими дружинами по повышению безопасности на дорогах.