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Казаков Петрозаводска пригласили в Росгвардию

Новости. Общество
11:22, 21 Сентября 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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За круглым столом представители Росгвардии обсудили с атаманом казачьего общества «Петрозаводское» Науром Гокинаевым прием казаков на службу по контракту.

Также в Управлении Росгвардии вместе с представителем казачества рассмотрели вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи и наметили план для дальнейшего сотрудничества в этой сфере. В частности, для расширения кругозора подрастающего поколения планируют привлечь к учебному процессу росгвардейцев.

Ранее сообщалось, что члены казачьего общества «Петрозаводское» пополнили Карельские воинские подразделения «Ладога» и «Онего» для участия в спецоперации.

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