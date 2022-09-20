Казаков Петрозаводска пригласили в Росгвардию

За круглым столом представители Росгвардии обсудили с атаманом казачьего общества «Петрозаводское» Науром Гокинаевым прием казаков на службу по контракту.

Также в Управлении Росгвардии вместе с представителем казачества рассмотрели вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи и наметили план для дальнейшего сотрудничества в этой сфере. В частности, для расширения кругозора подрастающего поколения планируют привлечь к учебному процессу росгвардейцев.



Ранее сообщалось, что члены казачьего общества «Петрозаводское» пополнили Карельские воинские подразделения «Ладога» и «Онего» для участия в спецоперации.