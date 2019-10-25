Казацкий можжевельник посадили в центре Петрозаводска

Каменистый сквер столицы Карелии украсили деревьями и декоративными кустарниками.

На пересечении улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского высадили лиственные и хвойные растения. Среди них – остролистый клен, рябина, группы спирей, снежноягодник, туя и казацкий можжевельник, сообщили в администрации Петрозаводска.

В течение года масштабные акции по озеленению города прошли на Березовой аллее, в парке Беличий Остров, в Кленовом сквере, на аллее Энтузиастов и на других общественных территориях. Всего за это время было посажено более 1000 деревьев и кустарников.