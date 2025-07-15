Каждая четвертая участница женского клуба при службе занятости Карелии с начала года нашла работу

Встречи объединения в этом году посетили почти 500 женщин, 117 влились в коллективы администрации местного самоуправления районов, больницы, детские сады, школы, хлебозавод, швейная фабрика и др.

Женщины работают администраторами, поварами, социальными работниками и другим профессиям. Поддержку в поиске подходящей работы соискательницам оказали карьерные консультанты. Специалисты организовали для них профориентационные мероприятия, помогли подготовиться к выходу в коллектив и выстроить перспективную карьерную траекторию.



24 участницы клуба после консультаций специалистов службы занятости и экспертов решились начать своё дело. Женщины одежду, оказывают услуги в области права, кадастровой деятельности, гостиничного сервиса, открыли парикмахерские и салоны красоты, фитнес-центры, вяжут, шьют и ремонтируют одежду.



В Петрозаводске в студии «Amore Art» состоялась очередная встреча женского клуба «Будь успешнаЯ» при службе занятости.



8 участниц женского клуба создавали картины с вдохновляющими фразами и обсуждали свои планы на будущее. Женщинам рассказали о мерах поддержек по линии службы занятости: поиск работы, профессиональное обучение, господдержка на открытие собственное дело и другое.





Директор республиканского центра занятости Республики Карелия Владимир Шестак отметил, что женские клубы при службе занятости стали местом самореализации женщин, где можно развить трудовой и карьерный потенциал:



– В кругу единомышленниц женщины общаются, на успешных примерах обсуждают вопросы саморазвития, карьеры, бизнеса и семьи, – рассказал Владимир Шестак. – Это возможность бесплатно получить консультации специалистов, развивать таланты и обменяться опытом.



Напомним, за 2024 год почти 300 участниц женских клубов нашли работу, 65 – организовали предпринимательскую деятельность или самозанятость.





Добавим, сегодня при Кадровых центрах Карелии работают 17 женских объединений – клубов. Узнать о встрече можно здесь.



Для всех клиенток специалисты готовы подобрать адресные меры поддержки и сервисы. Например, при желании сменить сферу деятельности можно получить направление на бесплатное переобучение по востребованной профессии. Направления для обучения