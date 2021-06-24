Каждая шестая семья в Карелии уже получила материнский капитал

С 2007 года, когда начала действовать программа материнского капитала, в Карелии сертификаты получили почти 49 тысяч семей — 17,5% от общего количества домохозяйств.

Об этом говорят данные карельского отделения Пенсионного фонда, который занимается выдачей маткапитала.

Для семей с одним ребенком, родившимся после 1 января 2020 года размер выплат составляет 483, 9 тыс. рублей. При рождении второго ребенка материнский капитал у такой семьи увеличивается на 155,5 тыс. рублей Семьи, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2020 года, получили сертификаты на 639,4 тыс. рублей, а семьи с двумя детьми, рожденными с 2007 по 2019 год — 483, 9 тыс. рублей. В отделении Пенсионного фонда также дали разъяснения об упрощенной процедуре получения маткапитала. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».