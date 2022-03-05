Каждая третья женщина в Карелии не против, чтобы ее называли «директорка»

Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало опросы претендентов на вакансии за последние полгода и выяснило, как отличается поведение мужчин и женщин на рынке труда Карелии.

Женщины больше, чем мужчины испытывают стресс на работе и чаще ходят на корпоративы. Зарплата у прекрасной половины растет медленнее и они чаще готовы согласиться работать 6 дней в неделю с одним выходным.

Средняя ожидаемая заработная плата, указанная в резюме женщин из Карелии, составляет около 30 тыс. рублей, а мужчины в среднем претендуют на 50 тыс. рублей.

Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль, чем для мужчин — слабый пол зачастую не хочет постоянно ездить в офис и работать полный рабочий день.

Один из вопросов, который задавался респондентам — как они относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.). Каждая третья женщина не возражает против таких наименований.

Кроме того, женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%.