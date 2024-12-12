«Каждому покупателю — песня в подарок!» — поющего продавца показали на ярмарке в Карелии

фото: © Скриншот с видео: Суоярви. Группа о городе и районе / ВК

Продавец очаровал суперпридумкой на ярмарке в одном из районов Карелии.

Поющий продавец попал на видео — очевидцы не смогли пройти мимо и записали душевную песню в исполнении мужчины. Запись появилась в паблике «Суоярви. Группа о городе и районе».

Поющий продавец был замечен на ярмарке в Суоярви, сообщалось в сети.

Судя по видео, мужчина-продавец подешел к уличной торговле в морозный день креативно — в превую очередь, а во вторую — основательно подготовившись. Рядом с торговой палаткой были установлены колонки, внутри — ноутбук и друга техника, песня звучала с музыкальным сопровождением.

«Каждому покупателю — песня в подарок!» — завершил вокальное выступление за прилавком необычный продавец и отложил микрофон.