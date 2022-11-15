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Родители в Петрозаводске поддерживают введение обязательной школьной формы

Новости. Общество
17:40, 22 Ноября 2022
фото: freepik.com

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Аналитики выяснили, как петрозаводчане относятся к предложению Минпросвещения ввести единый российский стандарт школьной формы.

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что 4 из 10 родителей учеников из столицы Карелии поддерживают инициативу Минпросвещения о введении единого стандарта для школьной формы в России.

Школьную форму как таковую поддерживают 6 из 10 петрозаводчан: 43% считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, еще 17% — за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ. 3 из 10 петрозаводчан считают, что школьная форма совсем не нужна. Причем чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет (37%). Число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

Среди родителей школьников сторонников школьной формы примерно столько же, сколько и в целом среди экономически активных горожан (64%): за единый стандарт в одежде детей выступают вдвое чаще, чем за возможность устанавливать требования к форме на уровне школ (43 и 20% соответственно).

Отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей (49 и 35% соответственно). Родители учеников среднего звена инициативу Минпросвещения поддерживают активнее родителей младше- и старшеклассников.

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