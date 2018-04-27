Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году

Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному идентификатору в 2019 году.

Об этом пишет news.mail со ссылкой на "Известия" и источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы, рассказали источники.

Новшество будет разработано в рамках "Основных направлений развития финансовых технологий на 2018−2020 годы".