Каждый пятый из пропавших в Карелии найден мертвым

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за год своей работы в Карелии.

Добровольцы «ЛизаАлерт» Республики Карелия отметили первый день рождения отряда и подвели итоги своей работы за это время.

Так, за год в отряд поступило 153 заявки: 107 человек обнаружили живыми, а 29 человек — мертвыми, 14 пропавших не нашли, по трем заявкам нашли родных.

«И это не просто цифры. За каждой стоит огромная работа многих людей, сотни ориентировок и тысячи пройденных километров. Мы говорим спасибо поисковикам, координаторам, инфоргам, руководителям направлений, кураторам, тем, кто был в отряде и есть сейчас. Без вас, без вашего участия, без вашего вклада отряд не был бы таким, каким он стал. Спасибо оперативным и чрезвычайным службам и ведомствам за отлаженное четкое взаимодействие, помощь в работе отряда. Спасибо тем, кто помогает отряду в приобретении оборудования, кто оказывает нам поддержку и любую помощь. Спасибо каждому, кто подписан на нашу группу, кто откликается на наши просьбы, кто помогает в распространении ориентировок в соцсетях. Мы ждём в свои ряды всех, кто хочет помочь! Приходите!», — пишут в паблике отряд «ЛизаАлерт».

Ранее сообщалось, спасатели нашли рыбака, сломавшего ногу в глухом лесу в Карелии.