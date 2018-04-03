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Новости. Экономика
11:29, 03 Апреля 2018

Каждый пятый работодатель в Петрозаводске платит работникам зарплату ниже прожиточного минимума

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Каждый пятый работодатель в Петрозаводске платит своим работникам зарплату ниже прожиточного минимума – это один из самых худших показателей среди муниципалитетов Карелии.

Удельный вес организаций с зарплатами ниже прожиточного минимума в Петрозаводске составляет 23%.

Об этом говорится в материалах к семинару Минфина для органов местного самоуправления, прошедшему в марте.

Хуже, чем в Петрозаводске, ситуация только в Суоярвском районе.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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