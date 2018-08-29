Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 29 Августа 2018

Каждый пятый россиянин вынужден заранее копить на сборы к 1 сентября

По теме

Анастасия Волочкова заявилась в храм в слишком откровенном платье
29.08.18 21:30
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ в два этапа
29.08.18 21:05
Депутат предлагает пугать любителей фастфуда "обезображенными телами"
29.08.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Половина россиян считает расходы на подготовку детей к 1 сентября значительными, но посильными, а каждый пятый рассматривает эти финансовые траты как требующие существенных накоплений.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает "Интерфакс". По результатам социологического исследования, у каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

При этом у 28% россиян не возникло финансовых затруднений из-за расходов к 1 сентября.

Каждый второй (51%) опрошенный считает, что в школах дают достаточно знаний и навыков для подготовки ребенка к жизни в современном мире. Вместе с тем более трети (37%) респондентов утверждают обратное: школьное образование не отвечает нынешним требованиям.

Мнения о том, соответствует ли российское школьное образование мировым стандартам, разделились: 36% респондентов полагают, что соответствует, еще 33% придерживаются противоположного мнения, утверждая, что российское школьное образование ниже мировых стандартов. Продвинутыми по мировым меркам образование в России считают 9%.

Большинство участников опроса (67%), у которых есть дети школьного возраста, в целом довольны качеством обучения. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной, не дающей ребенку возможность получить необходимые знания и навыки. Внутри этой группы 61% отметили, что их не устраивает качество учебников, по которым занимаются их дети. Разрешение на печать учебников должны иметь только компании, зарегистрированные в России - так считают 86% опрошенных родителей.

Доля тех, кто считает, что в школах учат их детей хуже, чем их самих в свое время, составляет почти половину (45%), но имеет тенденцию к снижению (в 2016 г. было 53%). Для родителей, в первую очередь, важно, чтобы педагог умел найти индивидуальный подход к ребенку (31%), был грамотным и доступно излагал материал (30%).

Более половины респондентов (56%) считают, что внедрение возможностей современных цифровых технологий и интернета необходимо проводить аккуратно.

Почти три четверти (72%) респондентов полагают, что школьных знаний не хватает для того, чтобы получить на ЕГЭ баллы, позволяющие поступить в желаемый вуз или среднее специальное учебное заведение, и считают, что необходимы будут дополнительные занятия с репетиторами.

Опрос ВЦИОМ проведен 23-25 августа 2018 г. по заказу Центра общественно-политических проектов среди 1200 россиян в возрасте от 25 до 45 лет, проживающих в городских населенных пунктах и имеющих детей школьного возраста.

По теме

Анастасия Волочкова заявилась в храм в слишком откровенном платье
29.08.18 21:30
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ в два этапа
29.08.18 21:05
Депутат предлагает пугать любителей фастфуда "обезображенными телами"
29.08.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-29 21:26:27
На водку не копят, кредиты берут, дворы захламляют. Просто - наши люди.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен

Аналитика

Сегодня 16:06
Обществоведение
"Где произошла потеря ребенка?"
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
Финансовая задачка: как собраться в университет
Сегодня 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 11
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»