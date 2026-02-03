Каждый шестой житель Карелии установил самозапрет на кредиты

Карелия вошла в топ-5 регионов России по доле граждан, установивших запрет на выдачу себе кредитов. Такой статус действует у почти 88 тысяч жителей республики, или у 17 из каждых 100. Это четвертое место в стране.
В Карелии самозапрет оформлен у 87,8 тысячи человек,сообщает РБК, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По распространенности добровольной блокировки возможности взять кредит республика делит четвертое место с Камчатским краем, уступая Мурманской области (23 человека на 100 жителей), Магаданской области и Ямало-Ненецкому автономному округу (по 20), а также Республике Коми (19).
В январе по всей стране было подано 2,1 миллиона заявлений на установление запрета, что на 34% меньше, чем в декабре. В ОКБ связывают это снижение с длинными новогодними каникулами. Наибольшее число заявок в январе поступило из Москвы (72,3 тыс.), Московской области (47,5 тыс.) и Башкирии (36,6 тыс.). Карелия в этом абсолютном рейтинге заняла 64-е место с 4,5 тысячами заявлений.
Право на самостоятельный запрет выдачи кредитов появилось у россиян с 1 марта 2025 года. Для установления самозапрета достаточно заполнить шаблонное заявление, выбрав одно или несколько из предложенных в нем условий. Для снятия самозапрета также нужно подать заявление. Эта услуга бесплатная.
Инструмент был создан для защиты от мошенников. В Карелии в первые дни его работы запрет установили более 8,1 тысячи человек.
Всего по России запрет действует для 18 миллионов граждан.
Напомним, изменились правила семейной ипотеки.