Каждый третий клещ в Карелии заражен боррелиозом

Возбудителем клещевого боррелиоза поражено более 30%, клещей, исследованных в Карелии в течение сезона.

Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

«При исследовании снятых с людей, на пораженность возбудителями клещевых инфекций, поражены: возбудителем клещевого энцефалита 1,1%, клещевого боррелиоза 30,2%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза 2,9%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека 0,05%», — говорится в сообщении.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 5 случаев клещевого боррелиоза и 6 случаев клещевого энцефалита у людей.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 110 человек, из них половина — в Петрозаводске.

С начала сезона от укусов пострадали. 2253 человека.