Каждый третий – онлайн!

В «ТНС энерго Карелия» проанализировали динамику подключения потребителями онлайн-сервисов.

В течение истекшего года ежемесячно 700-1000 владельцев лицевых счетов принимали решение в пользу удобства, быстроты и конфиденциальности электронной квитанции.



По данным компании, на сегодня более 30 процентов граждан-потребителей не зависят от почтовой доставки, выбирая получение квитанции онлайн — по электронной почте, в сервисе «личный кабинет» на сайте или в мобильном приложении.



Цифры говорят о том, что все чаще клиенты выбирают этот современный и бесплатный сервис с множеством преимуществ.



Во-первых, экономия личного времени. Для оплаты не нужно никуда идти, достаточно пройти по специальной ссылке. Счет тоже приходит раньше, чем почтальон — сразу по факту завершения расчетного периода.



Во-вторых, конфиденциальность. Счет надежно хранится в электронной почте. При утере всегда можно запросить дубликат, который точно также поступит на почту.



В-третьих, забота. Вы можете подключить на свой электронный адрес счета своих пожилых родственников, помогая им получать и оплачивать счета.



При этом электронная квитанция имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.

«Электронная квитанция — современный, удобный сервис. Мы рады, что абоненты активно выбирают такой способ получения платежных документов», — комментирует начальник департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.