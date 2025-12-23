Каждый третий россиянин готов работать в новогодние праздники из-за денег

Почти каждый третий россиянин (около 31%) готов работать в период новогодних каникул. Ещё 36% респондентов допускают занятость при условии гибкого графика, который можно совместить с личными планами.
Финансовые причины остаются основным драйвером, следует из опроса от исследовательской компании Level Group, проведённого среди 1200 человек: для 67% опрошенных работа в праздники — это способ увеличить доход.
Также для 3% такая подработка является возможностью быстрее расплатиться с ипотекой. При этом почти 17% рассматривают занятость как способ отвлечься от бытовой и семейной рутины. Для 9% важно не выпадать из рабочего ритма.
В итоге для 26% активность в каникулы помогает поддерживать чувство контроля над жизнью.
Отношение к формату работы на праздниках среди людей разнородное. Большинство рассматривает не полноценный рабочий режим, а точечное участие. Только 3% опрошенных планируют работать в стандартном формате. Около 6% допускают подработку в онлайн- или офлайн-формате, а 21% готовы подключиться при поступлении подходящего предложения.
HR-директор Level Group Валентина Романова отмечает изменение отношения к длинным каникулам. Для всё большего числа россиян праздники перестают быть неприкосновенной паузой и становятся временем, когда можно одновременно зарабатывать, отдыхать и решать личные задачи, даже ценой отказа от традиционного отдыха.
