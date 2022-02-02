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Каждый третий житель Карелии готов согласиться на снижение зарплаты

Новости. Общество
14:52, 03 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

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Снизить свои зарплатные ожидания для сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место готовы 34% жителей Карелии.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter.

Из общего числа опрошенных 48% не согласны на снижение зарплаты ни при каких условиях. Остальные респонденты затруднились ответить.

Больше всего согласных сократить свои зарплатные «аппетиты» среди начинающих работников, специалистов в области информационных технологий и представителей банковской сферы.

Не готовы пойти на снижение зарплат, в основном, представители строительства, автобизнеса и сервиса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teатральный критик
2022-02-03 15:50:32
Работать надо больше, а ныть меньше
Изя
2022-02-03 15:42:25
Дурь не опрос ))) :)
комба
2022-02-03 15:29:54
Куда вы денетесь?
баян
2022-02-03 15:24:44
Это что за дурацкиеопросы?
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