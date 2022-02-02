Каждый третий житель Карелии готов согласиться на снижение зарплаты

Снизить свои зарплатные ожидания для сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место готовы 34% жителей Карелии.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter.

Из общего числа опрошенных 48% не согласны на снижение зарплаты ни при каких условиях. Остальные респонденты затруднились ответить.

Больше всего согласных сократить свои зарплатные «аппетиты» среди начинающих работников, специалистов в области информационных технологий и представителей банковской сферы.

Не готовы пойти на снижение зарплат, в основном, представители строительства, автобизнеса и сервиса.