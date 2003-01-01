Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

36% жителей Карелии рассматривают возможность покупки загородной недвижимости в 2026 году. Средний бюджет покупки составляет 3,24 млн рублей, а 12% опрошенных готовы потратить на недвижимость более 7 млн рублей.

«Авито Недвижимость» и «Авито Реклама» провели исследования и выяснили основные предпочтения покупателей.

Основная доля покупателей (37%) готова инвестировать в загородную недвижимость сумму в диапазоне от 1 до 3 млн рублей. Почти треть опрошенных (29%) рассматривают объекты стоимостью от 3 до 7 млн рублей. Более доступные варианты — до 1 млн рублей — интересуют 23% респондентов, а премиальный сегмент (свыше 7 млн рублей) рассматривают 12% участников опроса. Средний бюджет на покупку дома в регионе составил 3,24 млн рублей.

Чаще всего ищут дачные дома для сезонного отдыха (36%) или дома для постоянного проживания (35%). 22% опрошенных граждан ищут готовые участки для строительства.

Ключевыми критериями являются транспортная доступность и близость к лесу или водоёму (по 58%).

Основная же мотивация переезда за город это желание улучшить экологическую обстановку (в 35% случаев). Рост цен на недвижимость в городе стало причиной желания переехать в свой дом для 17% людей.

Результаты опроса показывают, что при выборе загородного жилья покупатели прежде всего смотрят на транспортную доступность, инфраструктуру и особенности локации, — отметил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Тенденция указывает на растущий спрос на загородную недвижимость в Карелии, который обусловлен высокими ценами на городское жилье, стремлением жителей к улучшению качества жизни, близости к природе и комфортной экологической обстановке.

Ранее мы сообщали, что Карелия вошла в топ самых популярных туристических направлений России.