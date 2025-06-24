Каждый второй многодетный родитель трудоустроился после обращения в Кадровый центр Карелии

Всего к карьерным консультантам в первом полугодии обратились 95 таких соискателей, 43 из них уже трудоустроились.

Для клиентов подобрали места с учётом индивидуальных пожеланий к графику и расположению будущего места работы.

Большинство из них выбрали вакансии в следующих сферах деятельности: обрабатывающие производства, торговля, услуги, образование, государственное управление, здравоохранение, где они теперь трудятся бухгалтерами, поварами, воспитателями, продавцами, торговыми представителями, швеями. Кроме того, многодетные родители заняли позиции специалистов организаций социального обслуживания населения.

— Служба занятости — надежный партнер на пути к успеху, помогая многодетным родителям находить баланс между работой и семейными обязанностями. Мы предлагаем всестороннюю поддержку. Например, женщинам после долгого перерыва в работе наши карьерные консультанты разрабатывают индивидуальные планы, которые учитывают уникальные потребности каждой соискательницы. Мы предлагаем мастер-классы по саморазвитию и личной эффективности, которые помогут родителям не только улучшить свои профессиональные навыки, но и повысить уверенность в себе, — рассказала начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова.

Кадровые центры организуют ярмарки вакансий и встречи с работодателями, что позволяет родителям напрямую взаимодействовать с потенциальными работодателями и находить подходящие рабочие места. Кроме того, служба занятости помогаем открыть собственное дело или получить новое профессиональные компетенции, чтобы каждый смог реализовать свои профессиональные компетенции.

Всего в 2025 году многодетным родителям оказано порядка 350 мер поддержки в Кадровых центрах Карелии.

Семьи с детьми могут обратиться за содействием в поиске работы в ближайший Кадровый центр «Работа России». Для оперативных консультаций доступен бесплатный телефон контакт-центра: 8 (8142) 55-91-58.