Каждый второй житель Петрозаводска высказался против выходного на старый Новый год

Лишь треть петрозаводчан хотела бы, чтобы старый Новый год стал официальным праздником.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Петрозаводска. Горожане рассказали о своем отношении к старому Новому году.

Как выяснилось, отмечать этот день будут лишь 25% опрошенных, причем в большинстве случаев речь шла не об обильном застолье, как 31 декабря, а о скромном чаепитии. На работе старый Новый год собирались отпраздновать лишь 5% петрозаводчан.

Каждый третий горожанин — 32% — хотел бы, чтобы этот день стал официальным праздником и выходным днем. Против этого выступают больше половины опрошенных — 59%.

Характерно, что за дополнительный выходной чаще высказывались люди до 35 лет, хотя праздновать старый Новый год собирались в большей степени представители старшего поколения.