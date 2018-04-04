Кажется, весна все-таки пришла: завтра в Карелии до +12

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В четверг, 5 апреля, в республике ожидается облачная погода, температура днем до +12 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет мокрый снег, дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Возможен туман.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -9 градусов по Цельсию. Днем +1, +6, местами до +12 градусов.
В Петрозаводске небольшой снег, мокрый снег, днем дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Температура ночью -1, -3, а днем +5, +7 градусов.
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