Кажется, весна все-таки пришла: завтра в Карелии до +12

В четверг, 5 апреля, в республике ожидается облачная погода, температура днем до +12 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет мокрый снег, дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Возможен туман.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -9 градусов по Цельсию. Днем +1, +6, местами до +12 градусов.

В Петрозаводске небольшой снег, мокрый снег, днем дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Температура ночью -1, -3, а днем +5, +7 градусов.