Кемь и Рабочеостровск из-за коммунальной аварии остались без воды

Утром водоснабжение частично восстановили.
В Кемском районе Карелии произошла авария на насосно-фильтровальной станции, оставившая без воды города Кемь и поселок Рабочеостровск.
Был организован подвоз питьевой воды. Об этом вчера вечером, 11 августа, сообщила глава администрации Кемского муниципального района Светлана Долинина.
Светлана Долинина написала, что ночью подачу воды частично восстановили.
— В 04.13 специалистам удалось запустить один насос. Пока давление в системе будет недостаточным для верхних этажей. Продолжаем работы и ждем к вечеру поставку новых насосов, – написала глава районной администрации.
Жители Кеми в комментариях отметили, что воду, действительно, дали. Отвечая на вопрос о водоснабжении Рабочеостровска, Долинина добавила, что «пока в работе один насос, перекрыта станция второго подъема». Работы продолжаются.