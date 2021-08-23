Реклама
ЦИК Карелии подготовила единую информацию о кандидатах в Госдуму
Сегодня 12:34
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56

Кемь получит 50 млн рублей на благоустройство за победу в конкурсе

Новости. Общество
15:07, 26 Августа 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Новости партнеров

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, что Кемь получит деньги на благоустройство центральной площади за победу в конкурсе.

Проект благоустройства центральной площади в Кеми одержал победу в конкурсе «Малые города». За эту победу город должен получить деньги в размере 50 млн рублей. Об этом Дмитрий Петров рассказал в соцсети.

«Из Нижнего Новгорода сообщили, что Кемь победила в конкурсе „Малые города“ с проектом благоустройства центральной площади. Это наша общая победа. + Ещё 50 млн₽ на благоустройство городских территорий!», — заявил Петров.

Ранее власти Кемского района предложили местным жителям собраться и покрасить перила моста: идею чиновников высмеяли в комментариях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»