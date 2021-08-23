Кемь получит 50 млн рублей на благоустройство за победу в конкурсе

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, что Кемь получит деньги на благоустройство центральной площади за победу в конкурсе.

Проект благоустройства центральной площади в Кеми одержал победу в конкурсе «Малые города». За эту победу город должен получить деньги в размере 50 млн рублей. Об этом Дмитрий Петров рассказал в соцсети.

«Из Нижнего Новгорода сообщили, что Кемь победила в конкурсе „Малые города“ с проектом благоустройства центральной площади. Это наша общая победа. + Ещё 50 млн₽ на благоустройство городских территорий!», — заявил Петров.

Ранее власти Кемского района предложили местным жителям собраться и покрасить перила моста: идею чиновников высмеяли в комментариях.