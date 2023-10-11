Кемлянина, избившего пенсионерку, наказали условным сроком

Кемский горсуд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиненного в трех преступлениях.

Рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Кемского района. Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище, в избиении и в угрозе убийством.

Во время судебного расследования удалось установить, что в декабре 2022 года пьяный молодой человек ворвался в квартиру пенсионерки, несмотря на то, что она подперла входную дверь креслом, ударил ее ногой и угрожал убить.

Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к одному году условно с испытательным сроком 12 месяцев.



Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 25 тысяч рублей.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.