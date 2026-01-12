Кемские спасатели тушили пожар в частном деревянном доме

Причиной возгорания в деревянном доме в Кеми стало пластиковое ведро с горячими углями.
Пожар произошел сегодня, 12 января, вечером. Сообщение о задымлении в одноэтажном частном деревянном доме в городе Кеми по ул. Пуэтная поступило в 16:40.
На место пожара выезжали 6 спасателей на 2 автоцистернах. В ходе разведки огнеборцы обнаружили очаг возгорания в помещении кухни.
— В доме постоянно никто не проживает, но бабушка регулярно приходит его протапливать. Сегодня после топки печи пожилая женщина выгребла горячие угли в пластмассовое ведро, оставила его на кухне и ушла. Пластик не выдержал температуры, начал плавиться и гореть, что и привело к сильному задымлению и возгоранию, - рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Пожарные пролили очаг возгорания. Остальная часть дома не пострадала. Пострадавших нет.