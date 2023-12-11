Кемские власти отчитались о временном открытии проезда по мосту к поселку Гайжево

Жителям поселка по мосту собираются возить дрова.

Как сообщили чиновники в социальной сети, открыт проезд по мосту в поселок Гайжево через реку Кемь.



Машины грузоподъемностью до 3,5 тонны будут возить людям дрова: по вторникам и четвергам, с 14.00 до 16.00.



Если жителям поселка понадобятся дополнительные рейсы, в паблике «Кемский район» оставили номер телефона: 8 (814-58) 5-45-63.

Напомним, в Следкоме России возбудили уголовное дело после ситуации с закрытым мостом в Кеми.

Ранее в одном из районов Кеми — поселке Гайжево, отделенном от центра города рекой Кемь местной жительнице стало плохо.



С подозрением на инсульт ее необходимо было отвезти в городскую больницу, однако «Скорая помощь» не смогла проехать к ее дому из-за того, что единственный мост, соединяющий район с городом, оказался закрыт для проезда транспорта, а открыть замок было невозможно.



В результате женщину до машины скорой помощи пришлось транспортировать на санях.