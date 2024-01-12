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Региональный оператор работает с пакетом разногласий

Новости. Общество
17:35, 13 Января 2024
фото: пресс-служба карельского экологического оператора

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Офис карельского экологического оператора 12 января посетил житель деревни Бесовец в сопровождении представителя СМИ. Разговор касался вывоза мусора.

Офис карельского экологического оператора 12 января 2024 года посетил житель одного из частных домов д. Бесовец в сопровождении представителя СМИ. Разговор касался вывоза мусора на территории поселка.

В жилом секторе «Сфера», где расположено около 30 домовладений, ведется пакетный сбор мусора, но из-за не очищенных дорог мусоровоз не может проехать к домам, пытаясь это сделать из раза в раз. Понимая сложность ситуации, жители отвозят мусор к контейнерным площадкам, расположенным примерно в 3 км от их местожительства.

И только один житель считает это неприемлемым. Он настаивает на необходимости организации контейнерной площадки вблизи жилого массива, что не относится к полномочиям регоператора.

Он принес с собой черный непрозрачный пакет с неизвестным наполнением и предпринял попытку его размещения вне закона, что послужило основанием для привлечения к разговору наряда полиции.

С первых минут присутствия стало понятно, что посетители были настроены на неконструктивный диалог. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Главный инициатор разбирательств не первый раз приходит в офис регоператора и нарушает правила общественного порядка, в связи с чем региональный оператор вынужден обращаться в правоохранительные органы с целью применения мер законного воздействия.

При этом сотрудники компании при очной встрече и в социальных сетях неоднократно говорили ему об объективных причинах невозможности осуществления вывоза мусора с данной территории, прикладывая фото и видеофиксации нерасчищенных проездов.

Регоператор обращался в муниципалитет с просьбой оказать содействие в расчистке дороги, но в связи с тем, что она не находится на балансе ОМСУ, работы не были проведены и мусоровоз по-прежнему не может проехать к индивидуальным домам.

Несмотря на это, в ходе встречи сотрудники КЭО предложили ряд шагов, которые позволят стабилизировать ситуацию:

— инициатор оборудования контейнерной площадки обсудит этот вопрос с другими жителями и при положительном решении общего собрания КЭО окажет содействие в выборе оптимального места, доступного для проезда и разворота спецтехники, а также юридическое консультирование по выполнению алгоритма установки площадки;

— в случае невозможности проезда мусоровоза к жилому массиву, КЭО сообщит время прибытия спецтехники к точке и обозначит возможное время стоянки для самостоятельной доставки жителями отходов к технике.

Напомним, вывоз отходов в частном секторе д. Бесовец в Жилом массиве «Сфера», осуществляется в формате пакетного сбора по вторникам. К транспортированию принимаются отходы от всех потребителей, индивидуальных домовладений, расположенных на территории вышеуказанного населенного пункта.

Спецтехника регионального оператора выходит на маршрут в соответствии с графиком, однако порой осуществить вывоз не удается по причине запаркованных и нерасчищенных подъездных путей. Если есть возможность, регоператор направляет технику повторно.

Невозможность проезда была зафиксирована 5 и 12 декабря. 19 декабря 2023 года мусоровоз застрял в пути. Маршрут выполнить не удалось.

20 декабря регоператор повторно направил машину в указанный населенный пункт, но проехать вновь не удалось по причине нерасчищенных подъездных путей.
26 декабря и 2 января вывоз был осуществлен, 9 января проехать снова не удалось.

Региональным оператором было направлено официальное обращение в адрес главы Шуйского сельского поселения о необходимости обеспечить проезд спецтехники для оказания услуги по вывозу отходов.

Вдобавок к пакетному сбору, в соответствии с реестром мест (площадок) накопления ТКО, размещенном на сайте администрации Прионежского муниципального района, ближайшие места (площадки) накопления ТКО к дому № 8 д. Бесовец, Жилой массив Сфера, расположены по адресам: д. Бесовец, ул. Мирная, д. 2, д. Бесовец, ул. Верхняя, д. 13, Нижний Бесовец, ул. Нижняя, 10. 

По итогу посетитель не внял объяснениям со стороны сотрудников компании и продолжал вести себя некорректно, поэтому представителями компании было составлено и направлено обращение в полицию, послужившее основанием для возбуждения административного дела в отношении посетителя.

«Мы готовы и оперативно предоставляем информацию по каждому обращению, но взаимодействие ведется исключительно в конструктивном ключе», — подчеркнули в пресс-службе регоператора.

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